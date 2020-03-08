Среди участников конкурса "Лидеры России. Политика" более 15% женщин

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Доля женщин среди участников конкурса "Лидеры России. Политика" превышает 15%. Об этом сообщили журналистам в воскресенье организаторы конкурса.

По их данным, регистрацию уже прошли более 22 тыс. человек.

"Доля женщин среди зарегистрировавшихся для участия в конкурсе "Лидеры России. Политика" на 8 марта составляет 15,4%", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что больше всего участниц представляют регионы Центрального и Приволжского федеральных округов.

"Почти половине (48,7%) женщин, зарегистрировавшихся на конкурс, от 30 до 40 лет. Возрастную категорию 40-50 лет представляют 23,6% участниц, а старше 50 лет - 5,6%. Женщины моложе 30 лет составляют 22,1% от общего числа потенциальных участниц. Участвовать в конкурсе могут граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно", - отмечается в сообщении.

Наставник конкурса, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая напомнила, что "в современном мире женщина и мужчина в равной степени могут быть высокопрофессиональны, творчески успешны и конкурентоспособны", поэтому "для женщин есть актуальная созидательная повестка и возможность для деятельного участия в настоящем и будущем России".

"Современная политика России - о людях и для людей, о великом историческом наследии и процветании России, о достижениях прошлого и науке будущего, о защите семьи и воспитании детей. У женщины есть привилегия - быть матерью, олицетворять доброту и заботу. Участие женщины в политике, при ее желании и компетентности, конечно, обеспечивает в том числе такую гармонию и привносит важные качества в принятие решений", - отметила она.

В свою очередь, член наблюдательного совета конкурса, депутат Госдумы Светлана Журова призвала девушек и женщин активно участвовать в конкурсе, поскольку женщины-лидеры в социальной политике необходимы стране. "Когда я приезжаю к своим избирателям, я вижу: зачастую не экономика, а человеческие, ежедневные заботы и проблемы, с которыми так или иначе сталкивается человек и в решении которых просит о помощи, становятся самыми важными. И очень часто с этими проблемами могут справиться только женщины. Поэтому обязательно должны быть лидеры в социальных направлениях, которые станут политическими лидерами и поведут за собой, будут помогать людям и будут суперпрофессионалами в своей области", - подчеркнула Журова.

Участник конкурса, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич отметил, что этот проект является хорошей возможностью для самореализации. "Российская политика должна быть многогранной, и я думаю, что участие женщин во всех процессах, в том числе общественно-политических, является важным. Я считаю, что тем, кто готов продвигать свои идеи, нужно принять участие в конкурсе", - сказал Кастюкевич, напомнив, что регистрация завершается 16 марта.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.