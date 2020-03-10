Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию

Законопроект о поправке к Конституции был внесен в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ, включая положения о процедуре их вступления в силу. С момента первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок, часть из которых профильный комитет рекомендовал нижней палате принять, часть - отклонить.

Кроме того, Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом. По действующему основному закону, палата дает согласие главе государства на назначение председателя кабмина. Кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров будут утверждаться Госдумой по представлению председателя правительства (за исключением министров силового блока и МИД, которых назначает напрямую президент после консультаций с Совфедом).

Отменяется оговорка "подряд" в пункте о сроках президентских полномочий, то есть занимать высший пост в стране можно будет не более двух сроков.

Согласно редакции первого чтения, с нынешних 10 до 25 лет увеличивается так называемый ценз оседлости (необходимый срок проживания на территории России) для кандидатов на пост главы государства. Также для них вводится запрет иметь когда-либо, в том числе ранее, иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство будет также распространен на высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совфеда, депутатов Госдумы, премьер-министра РФ, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, судей.

Законопроектом предусмотрено закрепление в Конституции статуса Государственного совета, который функционирует с 2000 года в качества совещательного органа при президенте РФ. Согласно инициативе, президент формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Более детально порядок формирования и полномочия Госсовета будут прописаны в отдельном законе.

Состав Конституционного суда РФ сокращается с 19 до 11 судей, закрепляется особый статус КС. Он также наделяется правом проверять по запросу президента федеральные и федеральные конституционные законы.

Еще одним важным нововведением стало закрепление приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве. Согласно тексту, Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. При этом "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Также в основном законе фиксируется ряд социальных гарантий. В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ", кроме того, гарантируется "индексация социальных пособий и иных социальных выплат". На уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий.

Работа над поправками

Изначально планировалось, что второе чтение законопроекта состоится 11 февраля. К процессу подготовки поправок были привлечены и представители общественности, они могли направлять предложения в специально созданную указом президента рабочую группу по подготовке изменений в основном законе страны. В группу вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, юристы, ученые, общественные деятели - всего 75 человек.

Поступавшие инициативы обсуждались на заседаниях группы и в случае одобрения вносились уже в виде официальных поправок в думский комитет по госстроительству и законодательству, возглавляемый одним из сопредседателей группы Павлом Крашенинниковым. В связи с большим количеством предложений (со стороны как членов группы, так и думских фракций) срок окончания приема поправок, а вместе с ним и дату второго чтения приходилось несколько раз отодвигать.

В итоге комитет закончил принимать поправки 2 марта, когда их количество приблизилось к 400. Ряд поправок был призван уточнить положения законопроекта, которые уже содержались в редакции первого чтения. В частности, комитет поддержал предложенные поправки, согласно которым высшим должностным лицам РФ, включая президента, а также членам Совета Федерации и депутатам Думы запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета или наличные средства в банках за рубежом. Это касается премьер-министра РФ, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и даже судей, прокуроров и уполномоченного по правам человека в РФ.

Комитет поддержал поправку, закрепляющую принцип неприкосновенности бывших президентов России. Одновременно с этим было предусмотрено, что существующая ныне процедура лишения неприкосновенности главы государства будет распространяться и на экс-президентов. Комитет при этом поддержал и поправку о праве бывших лидеров страны становиться членами Совета Федерации пожизненно.

Положения о самой верхней палате в законопроекте также подверглись корректировке. Так, квота для кандидатов в Совфед, предложенных президентом РФ, увеличивается с 17 до 30 человек, при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно.

Уточняются и положения о социальных гарантиях. Комитет по госстроительству на одном из заседаний рекомендовал принять поправку, согласно которой индексация пенсий проводится не реже одного раза в год. Кроме того, на государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

Поправки о боге, браке и истории

Общественная дискуссия, сопровождавшая работу над поправками, касалась не только положений об органах власти и их полномочиях, но и темы духовных и нравственных ценностей общества.

В начале февраля патриарх Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание бога. Эта инициатива вызвала широкую полемику, итогом которой стала поправка, в которой бог упоминается в историческом контексте, она была внесена президентом. Третья глава Конституции дополняется статьей, в которой говорится следующее: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия при этом остается светским государством.

В этой же поправке указано, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается". Комитет Крашенинникова на одном из последних заседаний также одобрил президентскую поправку к Конституции, включающую положение о браке как союзе между мужчиной и женщиной.

Еще одной поправкой признается, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". Республики в составе РФ при этом вправе устанавливать свои государственные языки, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они должны употребляться наряду с русским.

Отражение в президентских поправках нашла и инициатива членов рабочей группы прописать в основном законе, что Россия принимает меры для укрепления международной безопасности и мира, не вмешиваясь при этом в дела других стран.

Законопроект о поправке к Конституции был также дополнен положениями о порядке ее вступления в силу. Как и подчеркивалось главой государства ранее, это должно произойти в случае поддержки поправки на общероссийском голосовании, намеченном на 22 апреля. До этого свое заключение даст Конституционный суд РФ, который будет наделен необходимыми полномочиями: поправками ко второму чтению уточняется, что КС по запросу президента имеет право проверять конституционность законов, еще не вступивших в силу.

Мнения фракций

В преддверии второго чтения председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал остальные думские фракции проголосовать за предлагаемые изменения в основном законе страны. "Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция "Единой России" сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение", - говорится в его заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее все руководители думских фракций встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече глава государства заявил, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию России найдены. Он также выразил благодарность лидерам фракций за поступившие от их депутатов предложения, которые вошли в законопроект при подготовке ко второму чтению.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не озвучив окончательной позиции его фракции, назвал решение внести изменения в Конституцию прогрессивным. По словам председателя ЛДПР Владимира Жириновского, ни одна поправка не несет в себе отрицательного смысла, при этом ряд из них расширяют полномочия парламента. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о готовности его фракции рассматривать законопроект "во втором и третьем чтениях".

Если второе чтение законопроекта о поправке к основному закону пройдет успешно, третье чтение может состояться уже 11 марта, в таком случае в тот же день принятый закон будет направлен на одобрение в Совет Федерации.