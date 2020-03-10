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Предложения по изменениям в Конституции

ОП РФ обсудит проект о поправке к Конституции на внеочередном пленарном заседании

Общественная палата совместно с общественными палатами регионов ведет работу по подготовке общественного наблюдения за ходом голосования

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ шестого созыва соберется во вторник на свое первое в этом году пленарное заседание.

Как отмечают в пресс-службе ОП, ключевыми темами внеочередного заседания станут подготовленная ко второму чтению в Госдуме редакция законопроекта о поправке к Конституции, а также организация общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу о внесении изменений в основной закон, которое планируется провести 22 апреля.

В пресс-службе напомнили, что ранее ОП организовала масштабное общественное обсуждение законопроекта о поправке к Конституции, итогом которого стало заключение, содержащее целый ряд замечаний и предложений. "Многие из них нашли отражение в новой редакции законопроекта, которая будет обсуждаться на заседании", - отметили в палате.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время ОП РФ совместно с общественными палатами регионов ведет работу по подготовке общественного наблюдения за ходом голосования. "На пленарном заседании члены Общественной палаты обсудят кодекс этики общественного наблюдателя, а также порядок регистрации и направления общественных наблюдателей на избирательные участки", - уточнили в ОП.

Основными докладчиками пленарной сессии станут секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, заместитель секретаря Лео Бокерия, руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, а также председатели профильных комиссий палаты.

Общественная палата действует в России с 2005 года, она формируется каждые три года. Действующий состав палаты был сформирован 19 июня 2017 года. Состав формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента РФ, 84 - делегированы общественными палатами субъектов РФ, еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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