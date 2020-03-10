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Предложения по изменениям в Конституции

Медведев призвал КПРФ, ЛДПР и справороссов поддержать изменения в Конституции

Председатель партии "Единая Россия" выделил социальный блок поправок
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Михаил Метцель/ТАСС
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что фракция единороссов в Госдуме во вторник поддержит во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, а также призвал остальные фракции принять такое же решение.

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"Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция "Единой России" сегодня в ходе второго чтения законопроекта поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение", - говорится в заявлении Медведева (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Он заверил, что партия в ходе подготовки ко всероссийскому голосованию по изменениям в основном законе страны 22 апреля "будет делать все, чтобы оправдать высокую оценку главы государства, которую он дал на встрече с руководителями думских фракций". Медведев напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин отметил "большой вклад "Единой России" как крупнейшей фракции и ведущей партии страны" в рамках работы по подготовке законопроекта ко второму чтению.

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Медведев заметил, что единороссы провели большую работу в регионах, собирая предложения от граждан, и большинство конструктивных идей нашли отражение в поправках. Председатель партии выделил социальный блок поправок. "Их смысл в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Именно этими направлениями руководствуется в своей работе "Единая Россия". Именно поэтому партия поддержала новеллы, предложенные президентом", - указал он.

"Другой важный момент, который отмечали наши граждане, - укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян", - резюмировал Медведев.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"КПРФЛДПР"Справедливая Россия"Предложения по изменениям в Конституции
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