Медведев призвал КПРФ, ЛДПР и справороссов поддержать изменения в Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что фракция единороссов в Госдуме во вторник поддержит во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, а также призвал остальные фракции принять такое же решение.

"Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция "Единой России" сегодня в ходе второго чтения законопроекта поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение", - говорится в заявлении Медведева (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Он заверил, что партия в ходе подготовки ко всероссийскому голосованию по изменениям в основном законе страны 22 апреля "будет делать все, чтобы оправдать высокую оценку главы государства, которую он дал на встрече с руководителями думских фракций". Медведев напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин отметил "большой вклад "Единой России" как крупнейшей фракции и ведущей партии страны" в рамках работы по подготовке законопроекта ко второму чтению.