Крашенинников: день голосования по Конституции будет определен в указе президента

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. День всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ будет определен в указе президента России. Соответствующие поправки внес во вторник в комитет Госдумы глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предлагается дополнить статью 2 законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию. Так, в пункте 3 предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования", - сообщил Крашенинников журналистам.

Он уточнил, что в законопроекте также "предложено указать, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании оно не может состояться раньше чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении".

При этом, по словам парламентария, "важно указать, что если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего закона является нерабочим". В этом случае оплата работникам за этот день "осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни", - пояснил председатель профильного комитета.

Госдума должна рассмотреть предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны во втором чтении на пленарном заседании во вторник, только при втором чтении в проекты законов возможно внесение поправок. Формально срок подачи изменений к тексту документа, первое чтение которого состоялось 23 января, истек 2 марта. В общей сложности к документу поступило около 400 поправок.

27 февраля Крашенинников и сенатор Андрей Клишас (оба являются сопредседателями рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ) внесли поправку к президентскому законопроекту, которой предлагалось установить, что "днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем", также в ней указывалось, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени.

Дети - приоритет госполитики

Павел Крашенинников также сообщил, что поправками к Конституции планируется закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики в РФ.

"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" - тоже, видимо, не самая удачная формулировка, - сказал он журналистам. - Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества".

Автором этой поправки выступил сам Крашенинников. Ожидается, что комитет рассмотрит ее во вторник до второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.