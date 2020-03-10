Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, - отметил президент. - Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату". "И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - заверил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий. "И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - добавил президент.

Продолжая дискуссию о надписях на автомобилях, связанных с Днем Победы, глава государства похвалил еще один популярный вариант - "Спасибо деду за Победу".

Надпись на Рейхстаге

Выражение "Можем повторить" стало известным после того, как один из советских солдат оставил надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была многократно запечатлена на фото и кинохронике. Предположительно, надпись была сделана мелом, она не сохранилась. Автор ее неизвестен.

Полный текст надписи: "За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить". Подовторить - это диалектное слово, характерное для псковской группы говоров, оно означает одновременно "подтвердить" и "повторить". Это может служить указанием на то, что автор фразы был родом из-под Пскова.

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