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Путин объяснил конъюнктурой в Киеве слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Президент отметил, что попытки исказить историю стали "плевком в лицо" для людей, воевавших против нацизма

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали одни украинцы, - чушь, обусловленная текущей политической конъюнктурой, считает президент России Владимир Путин.

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"Мы же понимаем, что это чушь, - сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент. - Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня".

Президент добавил, что попытки исказить историю стали "плевком в лицо" для людей, воевавших против нацизма. "Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках, - сказал он. - Для них это плевок". По мнению главы государства, при этом люди на Украине "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется". Он также предположил, почему Зеленский позволяет себе такие высказывания: "Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку".

Путин отметил, что спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима. "Не позвали - и не надо", - сказал он.

Выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Зеленский заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПольшаЗеленский, Владимир Александрович75-летие ПобедыИнтервью Владимира Путина ТАСС
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