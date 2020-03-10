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ЛДПР и справороссы заявили, что поддержат законопроект о поправке к Конституции

Депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил, что фракция планирует воздержаться

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фракция ЛДПР будет голосовать во втором чтении за законопроект о внесении изменений в Конституцию. Об этом во вторник ТАСС сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

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"[Позиция] есть, мы за. Фракция будет голосовать за поправки", - сказал он.

Фракция "Справедливая Россия" также поддержит во втором чтении законопроект о поправке к Конституции, сообщил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

"Да, принято решение поддержать", - сказал парламентарий.

По его словам, во вторник в Госдуме пройдет еще одно совещание, которое будет посвящено процедуре принятия документа уже в третьем чтении, запланированном на среду.

Как уточнил источник ТАСС во фракции, один депутат-справоросс планирует воздержаться при голосовании.

КПРФ планирует воздержаться

Фракция КПРФ планирует воздержаться при голосовании нижней палаты во втором чтении по законопроекту о поправке к Конституции, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.

"КПРФ в Госдуме воздержится при голосовании по поправкам в Конституцию", - сообщает во вторник пресс-служба депутата. Эту информацию ТАСС подтвердили источники в руководстве фракции.

По словам Парфенова, президиум ЦК КПРФ поручил депутатам-коммунистам воздержаться при голосовании и в третьем, заключительном чтении законопроекта.

"Считаю данную позицию достаточно выверенной. "За" голосовать ни в коем случае нельзя, поскольку это поддержка диктатуры капитала и президентского самовластия. Голосование же против тоже ставит КПРФ в уязвимую позицию, под огонь критики патриотической общественности: "Вы что, против русского языка? Против детей? Против традиционного брака?" - заявил Парфенов.

Позиция депутатов фракции воздержаться будет наиболее взвешенной при оценке поправок в Конституцию, добавил Парфенов.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Второе чтение пройдет во вторник.

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Конституции.

Теги
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичЕмельянов, Михаил ВасильевичПарфенов, Денис АндреевичПредложения по изменениям в Конституции
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