Комитет СФ намерен перепроверить каждую фразу законопроекта об изменениях в Конституцию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует собраться 11 марта, в день пленарного заседания, чтобы "перепроверить каждую фразу" законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ перед его одобрением. Об этом рассказал во вторник глава комитета, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основном законе страны Андрей Клишас.

"Формально заседание комитета мы можем провести только после того, как Дума примет текст в третьем чтении. Если будет принято решение, что мы рассматриваем [закон] завтра, - а вероятность этого очень большая, - то тогда нам с вами по ходу пленарного заседания необходимо будет рассмотреть [закон] и принять решение. Конституция - вопрос очень ответственный, поэтому мы каждую фразу будем перепроверять много раз", - сказал Клишас на заседании комитета, где проходит предварительное обсуждение законопроекта.

Сенатор также сообщил, что на заседание Совфеда будут приглашены генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Во вторник Госдума намерена рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. С момента первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок, часть из которых профильный комитет рекомендовал нижней палате принять.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, о которых глава государства говорил в послании Федеральному собранию РФ 15 января. Они касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.