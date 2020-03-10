{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Комитет СФ намерен перепроверить каждую фразу законопроекта об изменениях в Конституцию

сопредседатель рабочей группы по изменениям в основном законе страны Андрей Клишас сообщил, что на заседание Совфеда будут приглашены генпрокурор Игорь Краснов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Валерий Фадеев

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует собраться 11 марта, в день пленарного заседания, чтобы "перепроверить каждую фразу" законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ перед его одобрением. Об этом рассказал во вторник глава комитета, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основном законе страны Андрей Клишас.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Формально заседание комитета мы можем провести только после того, как Дума примет текст в третьем чтении. Если будет принято решение, что мы рассматриваем [закон] завтра, - а вероятность этого очень большая, - то тогда нам с вами по ходу пленарного заседания необходимо будет рассмотреть [закон] и принять решение. Конституция - вопрос очень ответственный, поэтому мы каждую фразу будем перепроверять много раз", - сказал Клишас на заседании комитета, где проходит предварительное обсуждение законопроекта.

Сенатор также сообщил, что на заседание Совфеда будут приглашены генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Во вторник Госдума намерена рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. С момента первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок, часть из которых профильный комитет рекомендовал нижней палате принять.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, о которых глава государства говорил в послании Федеральному собранию РФ 15 января. Они касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаФадеев, Валерий АлександровичПредложения по изменениям в КонституцииКраснов, Игорь Викторович
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
ЛДПР и справороссы заявили, что поддержат законопроект о поправке к Конституции
Депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил, что фракция планирует воздержаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС