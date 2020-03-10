Жириновский предложил провести досрочные выборы в ГД после принятия поправки к Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что после вступления в силу изменений к Конституции в России надо провести досрочные выборы в Госдуму.

"Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки, - сказал он журналистам во вторник. - Мы это все поддержим, потому что это наша страна, это наше государство". Однако, по мнению Жириновского, "если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу, чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями".

Жириновский заметил, что, "наверное, надо вспомнить и про выборы президента". Он напомнил, что поправкой к Конституции предусмотрено формирование Госсовета, куда войдут "лучшие люди страны". "Вот пускай они и решают, кто будет главой государства", - сказал Жириновский, допустив, что так президента можно будет выбрать уже в мае 2024 года.

Жириновский также полагает, что досрочные выборы в Госдуму могли бы пройти 20 сентября.

"20 сентября в этом году, в единый день голосования, третье воскресенье, 20 сентября мы изберем новый парламент, в котором будет 100 депутатов от ЛДПР", - сказал он журналистам.