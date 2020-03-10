Володин: поправки Путина к Конституции наполняют ее конкретным содержанием

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Действующая Конституция РФ во многом носит декларативный характер, президентский законопроект об изменениях в основной закон наполняет его конкретным содержанием. Такое мнение во вторник высказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе заседания фракции "Единая Россия", посвященного второму чтению документа.

"Мы с вами будем принимать очень важное решение. До сегодняшнего дня наша Конституция по многим положениям была декларацией о намерениях, - сказал Володин. - В этой связи стоит отметить поправки президента РФ Владимира Владимировича Путина, который предложил норму о социальных обязательствах государства сделать нормой прямого действия. Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это и обязательная индексация пенсий, которая должна ежегодно проводиться. Это все наполняет нормы конкретным содержанием".

Он напомнил, что конкретизируются и главы о федеративном устройстве, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении. "Это все решения, которые мы будем обсуждать, затем выносить уже изменения, наполняя новым содержанием главы, ранее декларативные. После принятия закона у них будет совершенно другое качество", - считает председатель Думы.

Володин также отметил поправки, касающиеся суверенитета РФ, в частности положение о запрете на отчуждение территории страны. "Любые разговоры на этот счет, тем более любые решения будут считаться антиконституционными", - пояснил он.

Спикер палаты рассказал о процедуре рассмотрения документа во втором чтении, напомнив, что к принятию было подготовлено около 200 поправок. Он уточнил, что в среду заседание Госдумы, на котором законопроект будет рассматриваться в третьем чтении, начнется в 10 утра, чтобы депутаты успели направить документ в Совет Федерации.

"Президент подпишет изменения только после общероссийского голосования, чтобы граждане их поддержали. Для этого крайне важно и необходимо, чтобы мы обсуждали предложения в регионах. В связи с этим мы сегодня на Совете Госдумы рассмотрели вопрос организации работы депутатов в апреле специально, чтобы мы могли обсудить нормы Конституции с нашими гражданами", - заключил Володин.

Нижняя палата во вторник во втором чтении рассмотрит президентский законопроект о поправке к Конституции.

О законопроекте

Законопроект о поправке к Конституции был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.