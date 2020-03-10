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Предложения по изменениям в Конституции
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Депутат Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Парламентарий пообещал подготовить соответствующую поправку
Депутат Госдумы Александр Карелин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Александр Карелин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму.

"Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать [сегодня], если они будут приняты на общероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", - сказал он во вторник на пленарном заседании нижней палаты.

В связи с этим парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах в Госдуму, она будет роздана в зале пленарных заседаний палаты. "У вас есть такое право, поэтому готовьте эту поправку", - отреагировал думский спикер Вячеслав Володин.

Ранее с инициативой о проведении досрочных выборов выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава справороссов Сергей Миронов в свою очередь отметил, что досрочные думские выборы были бы выгодны его партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не торопиться с проведением досрочных выборов в Госдуму.

Госдума во вторник рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКарелин, Александр АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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