Зюганов призвал не торопиться с проведением досрочных выборов в Госдуму

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед обсуждением возможности проведения досрочных выборов в Госдуму надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса.

"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом <…> Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности проведения досрочных выборов.

Выступая позднее на пленарном заседании с трибуны Госдумы, политик вновь призвал тщательно взвесить все аргументы при принятии решения. "Досрочные выборы взвесьте 10 раз, три системы власти и все разваливаются, значит, будет господствовать хаос", - сказал Зюганов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после вступления в силу изменений к Конституции в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября.