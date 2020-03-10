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Зюганов призвал не торопиться с проведением досрочных выборов в Госдуму

Лидер КПРФ заявил, что сначала надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед обсуждением возможности проведения досрочных выборов в Госдуму надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса. 

"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом <…> Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности проведения досрочных выборов.

Выступая позднее на пленарном заседании с трибуны Госдумы, политик вновь призвал тщательно взвесить все аргументы при принятии решения. "Досрочные выборы взвесьте 10 раз, три системы власти и все разваливаются, значит, будет господствовать хаос", - сказал Зюганов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после вступления в силу изменений к Конституции в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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