{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков сообщил, что Путин оценит предложение о досрочных выборах в Думу в ближайшее время

Сам пресс-секретарь президента отказался комментировать эту инициативу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время сообщит о своем отношении к предложению провести досрочные выборы в Государственную думу.

"Инициативы, которые сейчас звучат в Государственной думе [о досрочных выборах в нижнюю палату парламента], будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам он отказался комментировать идею о досрочных выборах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Кремль не комментирует начавшийся в Нидерландах суд по делу MH17
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "наше отношение к работе обвинения и следственной группы хорошо известно" - Россия не имела возможности участвовать в этой работе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС