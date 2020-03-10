Песков сообщил, что Путин оценит предложение о досрочных выборах в Думу в ближайшее время

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время сообщит о своем отношении к предложению провести досрочные выборы в Государственную думу.

"Инициативы, которые сейчас звучат в Государственной думе [о досрочных выборах в нижнюю палату парламента], будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам он отказался комментировать идею о досрочных выборах.