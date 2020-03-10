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75-летие Победы
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Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Власти РФ пока не знают, на каком уровне США будут представлены на этих мероприятиях
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Jonathan Ernst

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

В интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент отметил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы. При этом на вопрос о том, насколько в целом важно участие в этих мероприятиях зарубежных лидеров, Путин подчеркнул, что это "вообще не важно", поскольку "это наш праздник".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд75-летие Победы
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