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Распространение коронавируса нового типа
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Песков сообщил, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на график поездок Путина

При этом не исключено, что сроки проведения каких-то крупных международных мероприятий, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса не сказалась на графике поездок президента РФ Владимира Путина, хотя не исключено, что сроки проведения крупных зарубежных форумов будут корректироваться. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких корректировок [в плане поездок Путина] нет, он ездит по регионам, [выполняется] обычный рабочий график", - сказал пресс-секретарь президента. "Мы не исключаем, что сроки проведения каких-то крупных международных мероприятий, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться, но у президента каких-то таких специальных ограничений в графике нет", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, не отменялись ли из-за коронавируса контакты Путина с зарубежными лидерами на территории Европы, Песков заметил, что на данный момент встреч в этой части света "в обозримой перспективе" у российского президента не согласовано, "но, опять же, нет никаких специальных действий по изменению графика".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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