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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Постпред РФ при ОБСЕ назвал расследование крушения MH17 без России "судилищем"

Александр Лукашевич считает, что без Москвы оно "не имеет шансов на какие-то реальные перспективы"
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Расследование дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не может быть объективным, если в нем не будет принимать участие Россия, а начавшийся в понедельник в Нидерландах судебный процесс крайне политизирован. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена.

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"Те судебные процедуры, которые запущены, - это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию, - сказал он. - <...>. Мы прекрасно пониманием всю заангажированность участников этого расследования. Без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы".

"Россия внесла свою лепту, и мы четко подтвердили обязательства по соответствующей резолюции СБ ООН взаимодействовать с тем, чтобы узнать правду. Это была действительно страшная трагедия, которую необходимо расследовать вне политического контекста, расследовать профессионально и глубоко", - подчеркнул Лукашевич.

По словам постпреда РФ, в ОБСЕ эта тема не обсуждается широко, но "местами все-таки дискуссия по инициативе голландской стороны показывает очень сильно политизированный подход целого ряда государств - участников ОБСЕ, в первую очередь Соединенных Штатов, которые впрямую называют Россию вне зависимости от того, есть ли доказательства или нет, причастной к этой трагедии".

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЛукашевич, Александр Казимирович
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