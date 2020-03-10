{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения
Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила во вторник снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, - сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. - Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Парламентарий подчеркнула, что не знает, готов ли действующий глава государства баллотироваться на новый срок. "Но что я точно знаю, что само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, проведения преобразований", - уверена она.

Депутат назвала такую конституционную норму "гарантией устойчивости" как внутри страны, так и за ее пределами. "Это в том числе охладит пыл тем, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию", - заключила Терешкова, не уточнив о ком идет речь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения. "Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение, - сказал он. - Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку".

В связи с этим председатель нижней палаты парламента объявил о перерыве в ее работе для проведения "необходимых консультаций". В ближайшее время Володин встретится с лидерами думских фракций.

Госдума 10 марта рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.
 

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Постпред РФ в ОБСЕ: противоядие "антироссийским бациллам" в Европе найти очень сложно
Александр Лукашевич подчеркнул, что Россия продолжит предпринимать искренние попытки поиска в рамках ОБСЕ тех тем, которые объединяли бы, а не разъединяли страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС