Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков

"Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, - сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. - Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Парламентарий подчеркнула, что не знает, готов ли действующий глава государства баллотироваться на новый срок. "Но что я точно знаю, что само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, проведения преобразований", - уверена она.

Депутат назвала такую конституционную норму "гарантией устойчивости" как внутри страны, так и за ее пределами. "Это в том числе охладит пыл тем, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию", - заключила Терешкова, не уточнив о ком идет речь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения. "Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение, - сказал он. - Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку".

В связи с этим председатель нижней палаты парламента объявил о перерыве в ее работе для проведения "необходимых консультаций". В ближайшее время Володин встретится с лидерами думских фракций.

Госдума 10 марта рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

