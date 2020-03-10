Единороссы в Госдуме поддержат поправку Терешковой о президентских сроках

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит поправку депутата Валентины Терешковой в законопроект об изменениях в Конституции касательно президентских сроков. Об этом журналистам во вторник сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

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Он заметил, что через полчаса лидеры думских фракций соберутся для обсуждения инициативы Терешковой. "Необходимо провести консультации с президентом, - сказал он. - Такую поправку, если сейчас она будет соответственно оформлена, фракция "Единая Россия", несомненно, будет поддерживать".

По его словам, предложение депутата Александра Карелина о проведении досрочных выборов в Думу также может быть поддержано, но это потребует изменения федеральных законов.

Комментируя журналистам предложения Терешковой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выразила мнение, что слова ее коллеги "отражают мнение граждан".

Выступая на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о поправке к Конституции Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.