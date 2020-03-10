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Распространение коронавируса нового типа

Комитет СФ вносит коррективы в планы международной деятельности в связи с коронавирусом

Председатель комитета Константин Косачев отметил, что международные организации включая ПАСЕ и Межпарламентский союз отменяют мероприятия по своей линии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитета Совета Федерации вносит коррективы в планы своей международной деятельности в связи с распространением коронавируса по всему миру. Об этом сообщил председатель комитета Константин Косачев, отметив, что международные организации включая Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Межпарламентский союз (МПС) отменяют мероприятия по своей линии.

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"Вы видите, что вносятся коррективы в наши планы международной деятельности. Наверное, эта тенденция относительно долгосрочная. В частности, сегодня наши коллеги уже не поехали в ряд географических точек для участия в заседания органов ПАСЕ. Сначала мы эти поездки решили заморозить, потом ПАСЕ принята единственно верное решение об отмене соответствующих заседаний", - сказал Косачев на заседании комитета во вторник.

Он также рассказал, что полчаса назад узнал об отмене заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которое было запланировано на вторую декаду марта. Кроме того, до конца июля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также отменила все мероприятия по своей линии.

"Мне пока на рабочем уровне сказали, что готовятся решения по отмене апрельской ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве. Оно еще не принято, но, судя по всему, будет принято с учетом известных обстоятельств", - сказал сенатор.

Косачев также рассказал, что на 30 и 31 марта запланирован визит делегации Сената Франции. "У нас 31 марта физически здесь должно было быть совместное заседание комитетов по международным делам с Сенатом [Франции], и мы там должны принимать второй совместный доклад о российского-французских отношениях. Он уже находится в высочайшей степени готовности. Но насколько французы в этих условиях приедут, мы пока не знаем", - сказал он.

Сенатор сообщил, что они рассказывают иностранным коллегам об условиях санитарного характера, которые принимаются в России. "Дальше - на их решение. Мы страну не закрываем", - заключил глава международного комитета СФ.

 

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Косачев, Константин ИосифовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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