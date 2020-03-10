Постпред РФ в ОБСЕ: противоядие "антироссийским бациллам" в Европе найти очень сложно

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сравнил антироссийские настроения в Европе с коронавирусом.

"Что касается антироссийских бацилл в европейском масштабе... Они как коронавирус распространяются очень сильно, и пока противоядие им найти очень сложно", - сказал дипломат во вторник на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена.

Лукашевич подчеркнул, что Россия продолжит предпринимать искренние попытки поиска в рамках ОБСЕ тех тем, которые объединяли бы, а не разъединяли страны - члены организации. "Будем бороться с этим [антироссийскими настроениями], так же как и все мировое сообщество борется с распространением этой ужасной инфекции", - добавил он.

Пересмотр Минских соглашений

Россия в ОБСЕ указывает на недопустимость заявлений президента Украины Владимира Зеленского о необходимости пересмотреть Минские соглашения. На это во вторник на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена Александр Лукашевич.

По его словам, представители РФ стараются, чтобы коллеги в ОБСЕ заметили подобные высказывания украинских властей. "Конечно, мы обратили внимание [ОБСЕ] на недопустимость такой постановки [вопроса], и в этом возникает большая проблема", - отметил Лукашевич. "Подписавшись под целым рядом обязательств, которые Украина должна выполнить в рамках реализации Комплекса мер, глава государства [Владимир Зеленский], видимо, исходя из внутриполитической конъюнктуры, делает подобного рода заявления, которые настораживают", - сказал постпред РФ.

Он добавил, что Зеленский в этом вопросе отходит от основополагающих принципов соблюдения международных договоренностей. "Это действительно внушает очень много тревог. Особенно на фоне уточненной дорожной карты, которая была согласована всеми, включая господина Зеленского, в Париже", - пояснил дипломат.

Ранее Зеленский в интервью британской газете "Гардиан" заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из переговоров, если за этот срок нормандский формат не принесет результатов. По его словам, формат Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить и "выбрать иную стратегию", если до декабря этого года в данном процессе не произойдут подвижки.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.

Участки для разведения сторон

Динамика работы Контактной группы внушает опасения, однако Москва надеется, что на ближайшем заседании, которое состоится в среду, удастся согласовать хотя бы один участок для разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил во вторник Александр Лукашевич.

"Мы очень надеемся на какое-то продвижение по крайней мере по одному-двум более или менее вырисовывающимся участкам, - отметил он. - По одному из них - Гнутово - вполне можно ожидать подвижек". В целом же, по словам Лукашевича, процесс согласования конкретных пунктов разведения сторон "требует значительного времени", тогда как лидеры "нормандской четверки" установили довольно жесткие сроки - до конца марта.

В этой связи постпред РФ обратил внимание на то, что нежелание Киева выполнять Минские соглашения и те договоренности, которые были достигнуты на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже, существенно осложняет работу Контактной группы. "Если отталкиваться от тех сроков, которые поставили лидеры, то с большим трудом верится, что при такой динамике работы в Контактной группе удастся все это согласовать, а самое главное - реализовать на месте и позволить миссии ОБСЕ сертифицировать этот процесс", - подчеркнул Лукашевич.