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Предложения по изменениям в Конституции
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Путин выступит в Госдуме 10 марта по поводу дискуссий по поправкам в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента о дискуссиях по новым поправкам
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник после 15:00 мск посетит Государственную думу и выступит перед депутатами в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию. Об этом сообщил ТАСС спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Проинформировал президента Путина о состоявшихся дискуссиях в Государственной думе, - сказал он. - Президент принял решение прибыть в Государственную думу и выступить сегодня после 15 часов".

Ранее на пленарном заседании Госдумы прозвучала инициатива провести досрочные выборы нижней палаты парламента, что связывается с изменениями к Конституции. Кроме того, депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

Госдума 10 марта рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
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