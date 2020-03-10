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Единоросс Карелин внес поправку о праве Думы сократить срок своих полномочий

В случае принятия такого решения президент будет вправе назначить новые выборы Госдумы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума в случае принятия поправки к конституции будет вправе сократить срок своих полномочий. Об этом говорится в поправке к законопроекту об изменениях в основном законе, внесенной депутатом-единороссом Александром Карелиным.

"Государственная дума 7-го созыва в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации, предусмотренной статьей 1 настоящего закона, вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной думы данного созыва", - говорится в поправке, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

В случае принятия такого решения президент будет вправе назначить новые выборы Госдумы, следует из текста. В поправке сказано, что Госдума восьмого созыва должна будет собраться на свое первое заседание не позднее чем на тридцатый день после ее избрания.

Теги
РоссияКарелин, Александр Александрович
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