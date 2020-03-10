Делегация России в СПЧ ООН призвала упразднить комиссию по расследованию нарушений в Сирии

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Делегация России, участвующая в 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, призвала упразднить Независимую комиссию по расследованию нарушений прав человека в Сирии (НКРС) как "дорогой и бесполезный механизм". Об этом заявил во вторник в выступлении на сессии представитель делегации Ярослав Еремин.

"Вновь хотели бы отметить ангажированный и политизированный мандат НКРС", - отметил он. "Годы работы комиссии подтвердили, что она является не чем иным, как инструментом продвижения подходов определенной группы государств, не имеющим отношения к поощрению прав человека в Сирии или где-либо еще, - подчеркнул дипломат. - Призываем упразднить этот дорогой и бесполезный механизм".

Еремин подверг критике подготовленный НКРС к нынешней сессии доклад о ситуации в Сирии. "Вызывает сожаление тот факт, что авторы документа не сочли нужным учесть официальные сведения и предпочли довольствоваться весьма сомнительными данными, получаемыми дистанционно - вплоть до сообщений из социальных сетей", - сказал представитель делегации РФ. Он напомнил, что неназванными "источниками с земли", как показывает практика, "по-прежнему являются печально известные "Белые каски" и им подобные псевдогуманитарщики, которые неоднократно были замечены в фальсификациях и тесных связях с террористическими группировками".

Совет ООН по правам человека на нынешней сессии (24 февраля - 20 марта) рассматривает актуальные правозащитные проблемы современности. В повестке дня - ситуация более чем в 30 государствах, в том числе в Афганистане, Бурунди, Венесуэле, Ливии, Мьянме, Сирии, на Украине, в Южном Судане и на оккупированных палестинских территориях.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия на настоящий момент не является членом Совета, однако российская делегация активно участвует в сессии.