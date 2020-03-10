Эксперт: снятие ограничения по числу сроков президента позволит избежать суеты в обществе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Предложение депутата Валентины Терешковой касательно снятия ограничения по числу президентских сроков в РФ направлено на то, что избежать политической суеты в обществе, считает декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Шутов.

Ранее во вторник, выступая на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о поправке к конституции, Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

"[Это нужно], чтобы избежать эффекта, как говорят американцы, "хромой утки", то есть когда предполагается, что через некоторое время президент не будет обладать своими полномочиями, и уже вокруг этого возникает некий политический ажиотаж. Видимо, мысль Терешковой состоит в следующем: чтобы избежать этой не нужной никому, прежде всего, нашему обществу, политической суеты, было бы целесообразно внести такую поправку, чтобы никто не суетился вокруг этих вопросов, а там дальше президент примет решение, у него же свой характер, свой политический стиль, политический почерк", - сказал Шутов ТАСС, добавив, что считает такое предложение Терешковой мудрым.