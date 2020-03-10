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Предложения по изменениям в Конституции

Турчак считает логичным и правильным проведение досрочных выборов в Думу

Секретарь генсовета "Единой России" заявил, что это будет честно по отношению к гражданам РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает логичным и правильным проведение досрочных выборов в Госдуму, которые предусмотрены поправкой к Конституции РФ, внесенной во вторник депутатом-единороссом Александром Карелиным.

"Поправки в Конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы - шаг логичный и правильный, это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам", - заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

По его словам, "Единая Россия" обновляется. "Мы работаем над новой народной программой, у нас есть новые идеи и решения, которые мы можем предложить избирателям. Решать, кто достоин пройти в новый парламент, только им", - отметил секретарь генсовета.

Во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждается президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что после вступления в силу поправок в основной закон в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября текущего года. В начале пленарного заседания Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следует из текста этой поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов может сократить срок своих полномочий.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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