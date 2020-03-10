КПРФ поддерживает проведение досрочных выборов в Госдуму

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фракция КПРФ поддержит поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму, заявил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"По роспуску Думы будем за, потому что мы не держимся [за нее] и готовы идти на выборы... К этой Думе много вопросов", - сказал он агентству во вторник.

По словам руководителя пресс-службы КПРФ Александра Ющенко, страна к такому решению не готова, но в случае его принятия коммунисты намерены выступить достойно. "У нас есть программа, штабы, актив, так что, думаю, поддержим", - заявил он в свою очередь ТАСС.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не торопиться с принятием подобного решения и решить сначала проблемы с распространением коронавируса и проблемы в экономической сфере.

Во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждается президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что после вступления в силу поправок в основной закон в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября текущего года. В начале пленарного заседания Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следует из текста этой поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов может сократить срок своих полномочий.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.