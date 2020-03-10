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Путин пообещал, что РФ достойно пройдет сложный период коронавируса и низких цен на нефть

Президент также выразил мнение, что перемены в мире носят кардинальный и необратимый характер

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия сможет достойно пройти период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса. Об этом российский лидер заявил, выступая в Государственной думе.

"Воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно - мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", - заверил глава государства.

Он также заявил, что перемены в мире носят кардинальный и необратимый характер, сложно складывается ситуация в сфере безопасности, в мировой экономике. "Мир, действительно, меняется <...> Эти перемены носят кардинальный, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике", - сказал президент.

Путин согласился с парламентариями, которые отметили глобальные изменения, происходящие во всех сферах жизни. В частности, он указал на "бурный, взрывной характер развития технологий", на перемены в других областях.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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