Выступление Путина в Госдуме о поправках в конституцию. Главное

Президент заявил, что поправки в конституцию давно назрели, они должны раскрывать социальный характер государства. По его словам, поправки, в частности, "направлены на то, чтобы <...> в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу".

Президент считает внутриполитическую стабильность одним из уязвимых мест в стране. В частности, отметил он, это касается межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития.

Путин считает, что России не нужны новые потрясения, она уже "выполнила план по революциям".

Глава государства заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.