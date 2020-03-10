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Выступление Путина в Госдуме о поправках в конституцию. Главное

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил в Госдуме по поводу дискуссий по поправкам в конституцию. Основные заявления главы государства — в материале ТАСС.

О поправке

1

Президент заявил, что поправки в конституцию давно назрели, они должны раскрывать социальный характер государства. По его словам, поправки, в частности, "направлены на то, чтобы <...> в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу".

Президент считает внутриполитическую стабильность одним из уязвимых мест в стране. В частности, отметил он, это касается межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития.

Путин считает, что России не нужны новые потрясения, она уже "выполнила план по революциям".

Глава государства заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

О президентской власти

2

Президент уверен, что со временем высшая власть в РФ уже не будет "так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным".

Глава государства выступил против наделения Совбеза и Госсовета полномочиями президентского характера, поскольку, по его словам, это приведет к расколу общества и двоевластию.

Путин считает, что "сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима", он выступил против перехода к парламентской форме правления.

Также он выступил против продления полномочий президента по итогам голосования по поправкам в конституцию.

По словам главы государства, в России нецелесообразно отменять лимит на число президентских сроков, так как сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны. 

Президент считает возможной поправку к конституции о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах, но ее должен оценить Конституционный суд.

Путин заверил, что руководствуется исключительно волей народа и интересами страны. Он рассчитывает, что вместе с депутатами сделает много для России до 2024 года, "а там видно будет".

О коронавирусе и падении цен на нефть

3

Путин отметил, что перемены в мире носят кардинальный и необратимый характер, сложно складывается ситуация в сфере безопасности, в мировой экономике.

Президент убежден, что Россия сможет достойно пройти период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса. Он заявил, что "экономика в целом будет укрепляться и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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Дума 11 марта рассмотрит в третьем чтении законопроект о поправке к Конституции
Заседание начнется в 10:00
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