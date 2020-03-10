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Путин выступил против продления полномочий президента

Описание
© REUTERS/Evgenia Novozhenina

Путин выступил против продления полномочий президента по итогам голосования по поправкам в Конституцию.

Президент уверен, что сильная президентская власть необходима России.

Российский лидер также считает, что со временем высшая власть в РФ уже не будет так персонифицирована.

"Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным", - заявил глава государства, выступая в нижней палате парламента.

При этом он заметил: "Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать". "Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны", - заверил глава государства.

Путин отметил, что в России нецелесообразно отменять лимит на число президентских сроков, так как сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.

"Стабильность может быть и важнее, и должна находиться в приоритете, особенно в то время, когда у страны еще много проблем", - отметил глава государства. Однако, продолжил Путин, "после обретения политической, экономической и социальной сферами внутренней устойчивости и зрелости, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти". "Она нужна для динамики развития страны", - пояснил президент.

"Потому считаю, все-таки, нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков", - заключил Путин.

Президент заверил, что руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

Путин рассчитывает, что вместе с депутатами сделает многое для страны до 2024 года, "а там видно будет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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