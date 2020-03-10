Поправка Терешковой поступила в Госдуму

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

Согласно поправке, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в основном законе в силу. Причем баллотироваться он сможет "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало" на момент вступления изменений в Конституцию в силу.

Выступая во вторник в Думе, Путин заявил, что считает возможной поправку в Конституцию о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах, но ее должен оценить Конституционный суд.