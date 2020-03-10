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Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Дума поддержала поправку к Конституции о снятии ограничения на число президентских сроков

Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова (слева) The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP
Описание
Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова (слева)
© The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в Конституции, снимающую ограничения на количество президентских сроков.

Согласно инициативе, поправка "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ" и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Госдума также приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки. Поправка так же была предложена депутатом Валентиной Терешковой. Согласно тексту, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в основном законе в силу. Глава государства сможет вновь участвовать в выборах "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало [должность президента]" на момент вступления в силу изменений в конституции.

На заседании во вторник Терешкова предложила две поправки к законопроекту. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
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