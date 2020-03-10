Дума поддержала поправку к Конституции о снятии ограничения на число президентских сроков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в Конституции, снимающую ограничения на количество президентских сроков.

Согласно инициативе, поправка "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ" и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Госдума также приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки. Поправка так же была предложена депутатом Валентиной Терешковой. Согласно тексту, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в основном законе в силу. Глава государства сможет вновь участвовать в выборах "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало [должность президента]" на момент вступления в силу изменений в конституции.

На заседании во вторник Терешкова предложила две поправки к законопроекту.