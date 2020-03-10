Матвиенко считает, что поправка о возможности Путина избираться на новый срок своевременна

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Внесенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправка, которая позволит действующему руководителю страны Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года, является очень своевременной. Об этом во вторник заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет преемником, что будет с безопасностью страны и так далее, все-таки тревожные процессы", - сказала Матвиенко.

"Высказанное Валентиной Владимировной Терешковой мнение о том, чтобы дать возможность президенту РФ [Владимиру Путину] избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, оно очень своевременно", - подчеркнула Матвиенко.

Выборы 2024 года в РФ обязательно будут конкурентными, уверена Матвиенко.