Депутат Карелин отозвал свою поправку о возможности проведения досрочных выборов в Думу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Депутат от "Единой России" Александр Карелин отозвал свою поправку о праве Госдумы сократить срок своих полномочий.

"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать [поправку]", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается во втором чтении законопроект об изменениях в Конституцию.

"Поправка снята, процедуру мы закрыли", - подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что после вступления в силу поправок в основной закон в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября. В начале пленарного заседания Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следовало из внесенной поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов могла сократить срок своих полномочий.

Выступая во вторник в Думе, президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.