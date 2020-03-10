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Депутат Карелин отозвал свою поправку о возможности проведения досрочных выборов в Думу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил снятие поправки
Депутат Госдумы РФ Александр Карелин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Александр Карелин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Депутат от "Единой России" Александр Карелин отозвал свою поправку о праве Госдумы сократить срок своих полномочий.

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"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать [поправку]", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается во втором чтении законопроект об изменениях в Конституцию.

"Поправка снята, процедуру мы закрыли", - подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что после вступления в силу поправок в основной закон в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября. В начале пленарного заседания Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следовало из внесенной поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов могла сократить срок своих полномочий.

Выступая во вторник в Думе, президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКарелин, Александр АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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