Госдума приняла в основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.

За данное решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.

Первая часть законопроекта включает непосредственно поправки в Конституцию, в главы с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы основного закона остаются без изменений, как и преамбула.

Проведение общероссийского голосования

Госдума приняла на пленарном заседании во вторник поправки, регламентирующие порядок проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.

Согласно ним, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. При этом минимальный порог явки не установлен, профильный комитет нижней палаты ранее отклонил соответствующую поправку. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.

В соответствии с поступившей во вторник утром поправкой, дата голосования будет определена указом президента. Ранее предполагалось, что оно пройдет 22 апреля. При этом условием для его проведения является положительное заключение Конституционного суда (КС) РФ о соответствии законопроекта о поправке к Конституции положениям глав 1, 2 и 9 основного закона, которые являются неприкосновенными. Таким образом, нормы о голосовании вступят в силу только в случае положительного решения КС.

Подготовка и проведение общероссийского голосования возложены на избирательные комиссии всех уровней во главе с Центризбиркомом. Комиссия, в частности, должна утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Наблюдатели будут назначаться Общественной палатой (ОП) РФ и региональными общественными палатами. Как разъясняли в ЦИК РФ, они смогут направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые изъявят такое желание. Общее число наблюдателей может превысить 150 тыс., оценивали в ОП РФ.

Поправки предусматривают возможность дистанционного электронного голосования в субъектах РФ, имеющих соответствующие условия. При этом, как подчеркивала глава ЦИК Элла Памфилова, такой формат невозможно использовать в общероссийском масштабе. Электронный способ голосования возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму, указывала она. Столичные власти уже заявили о готовности организовать дистанционное голосование.

Одобренные поправки предусматривают и механизм информационно-разъяснительной работы: со дня официального опубликования президентского указа о назначении голосования и до дня обнародования его результатов определенные законодательством государственные СМИ безвозмездно предоставляют ЦИК РФ и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь.

Подведение итогов

Центризбирком должен будет определить результаты общероссийского голосования в течение пяти дней после его проведения и официально опубликовать их в течение трех дней со дня принятия такого решения. В случае одобрения изменений в основной закон на голосовании они вступят в силу сразу после официального опубликования его результатов.

Президент в свою очередь издает указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.

Планируется, что существующая уголовная ответственность за нарушения на выборах будет распространена и на общероссийское голосование по поправке к Конституции, нарушителям может грозить до четырех лет лишения свободы. Соответствующий законопроект 4 марта был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Председатель комитета Павел Крашенинников неоднократно отмечал схожесть механизмов общероссийского голосования и выборов президента РФ, однако призывал не отождествлять их юридически. Ранее в Центризбиркоме сообщали, что на подготовку и проведение общероссийского голосования выделено 14,8 млрд рублей.

Третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой, его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Вступление в силу закона о поправке

Госдума одобрила на пленарном заседании поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию, регламентирующие порядок вступления документа в силу.

Согласно ним, оно будет осуществляться поэтапно. Первая - процедурная - часть вступит в силу после одобрения всего законопроекта двумя третями субъектов РФ. После этого президент РФ направит запрос в Конституционный суд запрос для проверки не вступивших в силу положений документа на соответствие главам 1,2 и 9 основного закона, которые являются неприкосновенными. КС в свою очередь будет обязан дать заключение в недельный срок со дня направления запроса. В случае положительного решения вступит в силу вторая часть законопроекта - нормы об общероссийском голосовании. При выявлении же несоответствия законопроект о поправке к Конституции не вступит в силу, общероссийское голосование проводиться не будет.