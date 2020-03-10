ЦИК готовит положение о введении должности эксперта комиссии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия разрабатывает положение о введении должности эксперта ЦИК.

"Сейчас я дала поручение, мы разрабатываем положение об эксперте ЦИК. То есть человек, который будет с нами работать на разных площадках, будет с удостоверением", - сказала Памфилова на заседании консультативной площадки в ЦИК во вторник.

"Чтобы вы [эксперты] ходили и у вас была такая заинтересованность, мы такое положение разработаем, люди, которые проявили заинтересованность и предметно работают над предложениями, будут экспертами ЦИК", - отметила глава ЦИК, обращаясь к присутствующим на заседании экспертам.

Центризбирком России на заседании 28 февраля принял постановление об упразднении научно-экспертного совета при комиссии. Члены ЦИК поддержали это предложение единогласно. Впоследствии Памфилова сообщила о необходимости введения современного формата взаимодействия ЦИК с экспертным сообществом. Таким образом появилась новая консультативная площадка, первое заседание которой проходит 10 марта. Оно посвящено порядку подготовки и проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, который ранее был принят за основу на заседании ЦИК.