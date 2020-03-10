Дума 11 марта рассмотрит в третьем чтении законопроект о поправке к Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума планирует 11 марта рассмотреть в третьем, заключительном чтении законопроект об изменениях в Конституции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть предложение председателя комитета по госстроительству и законодательству [Павла Крашенинникова] рассмотреть в третьем чтении данный законопроект завтра", - сказал он на пленарном заседании во вторник. По словам Володина, пленарное заседание начнется в среду не в 12:00, а в 10:00 с доклада Крашенинникова, затем смогут выступить руководители думских фракций.

Госдума во вторник приняла законопроект во втором чтении, он включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете Основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу. За данное решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.