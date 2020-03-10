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Собянин поддержал снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах

По словам мэра Москвы, возможность для действующего главы государства пойти на новые выборы - правильное решение

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге во вторник поддержал предложение, которое позволит Путину участвовать в будущих выборах.

"Считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы - не переназначиться, а пойти на выборы - правильное решение!" - написал Собянин.

По его мнению, новости из Госдумы по новым поправкам к Конституции, дающим возможность действующему президенту выставить свою кандидатуру на новых выборах, были скорее ожидаемы.

На заседании во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила уточнить в Конституции, что действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту. Эта поправка была поддержана Госдумой.

В новость были внесены изменения (18:17 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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