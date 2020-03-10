Слуцкий считает, что предложения США по ДСНВ нереализуемы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Позиция Госдепартамента США по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) негативно скажется на перспективах его продления, заявил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Озвученная позиция Госдепа о присоединении к ДСНВ Китая и распространении договора на новейшие российские вооружения в нынешнем виде абсолютно нереализуема. Попытки воплощения в жизнь подобных предложений, скорее всего, приведут к непродлению договора СНВ-3", - сказал он.

Депутат заметил, что пока в предложениях США "отсутствует какая-либо конкретика". "Например, как подключать Китай. США признают, что в количественном выражении китайский ядерный арсенал существенно уступает российскому и американскому, примерно в пять раз. Однако абсолютно непонятно, какие потолки устанавливаются для китайских вооружений, какие системы верификации", - указал Слуцкий.

"В любом случае заявленная позиция предполагает проведение существенных и субстантивных переговоров - как российско-американских, так и американо-китайских - по переписыванию договора СНВ-3. Вскрытие ДСНВ и попытки внести в него новые положения приведут к очень трудному и длинному переговорному процессу", - сказал Слуцкий, уточнив, что за оставшиеся 11 месяцев подобные переговоры провести вряд ли возможно.

Он подчеркнул, что РФ не будет идти на односторонние уступки. "США также должны пойти на существенные уступки, на которые они идти не хотят. Поэтому оптимальным, на мой взгляд, было бы продлить договор в нынешнем виде и дать еще несколько лет на разработку кардинально новой и уже многосторонней системы контроля над вооружениями и стратегической стабильности", - резюмировал Слуцкий.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга на брифинге сообщил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают возможность продления ДСНВ путем включения в соглашение Китая, что предотвратит, по мнению Вашингтона, гонку вооружений.