Делегация России призвала СПЧ ООН дать оценку прославлению пособников нацистов в Европе

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Делегация России, участвующая в 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, призвала международное сообщество дать оценку прославлению в ряде европейских стран пособников нацистов и разрушению памятников борцам с фашизмом. Как заявил во вторник в выступлении на сессии представитель делегации Артем Исаков, такие действия оскорбляют память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с коричневой чумой.

Российский дипломат подчеркнул, что "особенно кощунственно выглядит развязанная в отдельных европейских странах "война" с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы Европы от полного истребления". "Прискорбно наблюдать распространение циничной кампании по откровенной фальсификации истории", - констатировал он.

"Не можем оставить без внимания состоявшееся 2 марта в Вилякском крае Латвии позорное сборище сочувствующих "лесным братьям" - участникам бандподполья. Расцениваем эту сходку и присутствие на ней вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС", - продолжил Исаков. Дипломат напомнил, что "многие так называемые лесные братья верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения".

В России считают "недопустимым и постыдным прикрывать такие действия заботой о свободе слова или мирных собраний". "Не может быть свободы распространения нацистской идеологии, восхваления нацистских пособников или факельных шествий", - сказал представитель делегации РФ. Хотя главная ответственность за превентивные меры в отношении таких действий лежит на государствах, подчеркнул он, "международное сообщество, в том числе в лице Совета ООН по правам человека, должно дать должную оценку этим событиям". Российский дипломат призвал участников сессии не забывать, что только благодаря подвигу и самоотверженности борцов с фашизмом "мы с вами можем находиться здесь и вести дискуссию".

Совет ООН по правам человека на нынешней сессии (24 февраля-20 марта) рассматривает актуальные правозащитные проблемы современности. В повестке дня - ситуация более чем в 30 государствах, в том числе в Афганистане, Бурунди, Венесуэле, Ливии, Мьянме, Сирии, на Украине, в Южном Судане и на оккупированных палестинских территориях.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия на настоящий момент не является членом Совета, однако российская делегация активно участвует в сессии.