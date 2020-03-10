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Захарова прокомментировала покушение на премьер-министра Судана

Официальный представитель МИД России заявила, что этот теракт направлен на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука направлено на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем произошедший в столице Судана террористический акт, направленный на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране. Провокационная направленность этой преступной акции, совершенной в условиях переживаемого Суданом сложного переходного периода, очевидна", - указывается в документе, размещенном на сайте министерства.

"Подтверждаем поддержку курса суданского руководства на достижение общенационального согласия и решение стоящих перед страной актуальных социально-экономических проблем", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Покушение на Абдаллу Хамдука было совершено в Хартуме 9 марта. Рядом с проезжавшим кортежем премьера сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. После этого колонну правительственных машин обстреляли. Политик не пострадал. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.

Теги
СуданРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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