Министром имущественных отношений Ставрополья назначили Виталия Зритнева

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья назначил министром имущественных отношений региона Виталия Зритнева, который ранее был первым заместителем министра экономического развития региона. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы края.

"Губернатор Владимиров назначил на должность министра имущественных отношений Ставропольского края Виталия Зритнева. Соответствующее распоряжение глава края подписал накануне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этим же документом губернатор освободил Зритнева от ранее занимаемой должности первого заместителя министра экономического развития Ставрополья.

26 февраля Владимиров принял отставку министра имущественных отношений Ставропольского края Алексея Газарова. Принимая отставку, глава региона указал на многочисленные жалобы, которые поступают после кадастровой переоценки земельных участков в регионе.