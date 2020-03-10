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Путин: Россия и Казахстан успешно развивают стратегическое партнерство

Президент РФ также отметил, что между странами растет товарооборот

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. В отношениях между Россией и Казахстаном сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться. Об этом сказал президент России Владимир Путин во вторник на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Это партнерство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства", - сказал российский лидер.

Глава российского государства поблагодарил Назарбаева за то, что он развивает "свое детище", к которому Путин отнес не только создание современного Казахстана, но и инициированный первым президентом этой страны Евразийский экономический союз. Президент России отметил, что между странами растет товарооборот. "В прошлом году он вырос на 19,6%, достиг почти 20 млрд. В общем и целом, мне кажется, это хорошие показатели, и у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития", - заключил Путин.

В свою очередь Назарбаев отметил, что время сейчас "бурное", в мире происходят большие события. "Котировки на энергоносители упали, в Думе (РФ) идет обсуждение проекта изменений в конституцию. Большие события происходят. Я наблюдаю за всем этим. Думаю, сегодня вы подняли вопрос, который мне нравится", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что за годы своей работы с Путиным между странами сложились стабильные межгосударственные отношения. "У нас примерные отношения. С вашей подачи я стал почетным председателем ЕАЭС", - сказал Назарбаев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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