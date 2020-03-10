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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

В российском посольстве в Нидерландах сообщили, что продолжат оказывать международному следствию все необходимое содействие по каналам правовой помощи

ГААГА, 10 марта. /ТАСС/. Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе посольства РФ в Нидерландах по случаю начала судебного процесса.

"Не хотели бы предвосхищать решения суда, - отметили в диппредставительстве. - Надеемся, что в ходе состязательного процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы, озвученные стороной обвинения".

"РФ стороной данного процесса не является. При этом Россия, оставаясь полностью приверженной букве и духу резолюции 2166 СБ ООН, последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии, - добавили в посольстве. - С этой целью наша страна оказывала и продолжает оказывать международному следствию все необходимое содействие по каналам правовой помощи".

Теги
РоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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