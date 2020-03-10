Деятели культуры и спорта поддерживают поправку, отменяющую лимит президентских сроков

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в Основном законе.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Поправка в Конституцию РФ, которая снимает ограничение числа президентских сроков, позволит вести ту политическую линию, которая была заложена в последние годы. Такого мнения придерживаются деятели культуры и спорта, опрошенные ТАСС во вторник.

Политическая линия

Писатель, председатель партии "За правду" Захар Прилепин считает, что президент не планирует продлевать "свое нахождение во власти".

"Что касается президента [Владимира Путина], то я думаю, что он также, как и прежде не собирается продлевать свое нахождение во власти, но эту вероятность и возможность он заложил специально, чтобы транслировать эту политическую линию, которая была заложена в последний год",- сказал он ТАСС.

Сохранение поста - не самоцель

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил, что Путин лично подчеркивал, что поправки в Конституцию не имеют целью сохранение за ним поста президента. "Владимир Владимирович Путин несколько раз говорил о том, что делает все эти поправки не для того, чтобы сохраниться у власти. И мне кажется, что это очень важная позиция президента, которая свидетельствует, что он думает о стране, а не о себе", - подчеркнул Швыдкой.

"Я лично полагал бы, что такое обнуление сроков было бы неплохо. Но в данном случае, это решение Конституционного суда и самого президента", - добавил он.

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что среди нынешнего поколения российских политиков пока нет человека харизматичнее президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что полезная [поправка], - сказала Тарасова. - Я доверяю Вале Терешковой, согласна с ее мнением. Во-вторых, я не вижу среди молодежи такого харизматичного человека, как Путин".