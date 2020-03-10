Глава профсоюзов поддерживает отмену ограничений президентских сроков в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ограничения пребывания президента на посту должны быть сняты в поправках в Конституцию, чтобы действующий президент мог участвовать в выборах. Такое мнение выразил во вторник глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в Основном законе.

Мнение большинства

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сообщил ТАСС, что предложения по отмене сроков пребывания на посту президента в ходе работы по внесению изменений в Конституцию поступали практически всем членам рабочей группы.

"Такие предложения поступали практически всем членам рабочей группы тогда, когда мы собирали предложения с мест, из регионов, от наших активистов, если говорить о профсоюзах. Поправки звучали так, чтобы вообще отменить все сроки, чтобы не было никаких указаний: два срока или два срока подряд. Чтобы действующий президент мог участвовать в любых президентских выборах и побеждать на конкурентной основе в соответствии с законом", - сказал лидер профсоюзов.

Он напомнил также, что глава государства подобные идеи отвергал. "Поэтому вплоть до сегодняшнего дня этот вопрос не поднимался. Сегодня Терешкова высказала мнение большого числа наших граждан, которые предлагали снять ограничения по президентскому сроку. С моей точки зрения, было бы целесообразно вообще отменить всякие упоминания о количестве сроков президента", - добавил Шмаков.

Ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин также напомнил, что до сегодняшнего дня глава государства не поддерживал идею выдвижения своей кандидатуры на будущих выборах президента.

По его мнению, страна избежала многих проблем благодаря Путину и еще смогла бы избежать. "Поэтому возникают вот эти вопросы. Как быть? Но, наверное, здесь решать самому президенту. Но, на самом деле, наверное, это мнение не только Терешковой, это мнение многих граждан страны. Какое решение примет президент - мне сложно сказать", - сказал Гришин.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил, что все изменения в Конституцию будут внесены только после всенародного голосования.

"Как руководитель большой общественной организации я могу сказать, что мы с большим вниманием следим за развивающейся в нашем обществе крайне важной дискуссией о вариантах изменений в статьях Конституции и об изменениях в балансе государственной власти. Надеемся, что все перемены будут происхоить в правовом поле, по решениям Конституционного суда и всенародного голосования", - сказал он ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате парламента во вторник, заявил о нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. При этом он считает допустимым внесение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в Основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, эту поправку должен оценить Конституционный суд РФ.