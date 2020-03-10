Путин и Володин обсуждают с Медведчуком парламентское измерение нормандского формата

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит в среду встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Темой встречи стала идея создания парламентского измерения нормандского формата.

"Мы говорили об этом, Вячеслав Викторович [Володин] недавно еще проинформировал, что у вас [есть] идея создать парламентское измерение нормандского формата, мне кажется, это хорошая идея", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что некоторое время назад уже обсуждали эту тему с Медведчуком.

"Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится. Надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины", - заявил Путин.

При этом он добавил, что "мы со своей стороны всегда готовы включиться".

Российский лидер также пожелал успехов Медведчуку в этом деле. "Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу [по подключению парламентариев к работе в нормандском формате]. Единственное, что могу пожелать вам, - успехов", - заключил президент.