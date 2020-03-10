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Предложения по изменениям в Конституции

Слуцкий заявил, что РФ не отказывалась и не откажется от своих международных обязательств

Глава думского комитета по международным делам отметил, что в Думе продолжат интенсивно работать на ниве парламентской дипломатии при полном понимании вопроса приоритета Основного закона страны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия как и раньше продолжит выполнять свои международные обязательства, депутаты Госдумы будут работать в сфере парламентской дипломатии с учетом приоритета Конституции РФ. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник нижняя палата приняла во втором, основном, чтении законопроект о поправке к Конституции. Одна из новелл гласит, что Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий, если это не влечет ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. При этом "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании", противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России.

"Принятые сегодня Госдумой во втором - основном - чтении поправки к Конституции России направлены на защиту суверенитета, права российского народа определять свою судьбу, целостность государства, сохранение традиций и исторической памяти", - отметил Слуцкий.

"Мы же продолжим интенсивно работать на ниве парламентской дипломатии при полном понимании вопроса приоритета Основного закона. И, да - Россия не отказывалась и не отказывается от выполнения своих международных обязательств, как бы сейчас ни бились в истерике наши западные оппоненты", - добавил он.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПредложения по изменениям в Конституции
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