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Кризис на Украине

Володин призвал улучшить законодательное обеспечение минских соглашений

Спикер Госдумы считает, что нужно наращивать диалог по этому вопросу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Парламенты России, Украины, Франции и Германии могли бы работать эффективно в рамках реализации минских соглашений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи в Кремле с президентом Владимиром Путиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Мы считаем, что такой подход может быть эффективным. Многое делают главы государств. Но парламенты могли бы работать также эффективно в рамках реализации минских соглашений, потому что законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются, желает лучшего. И именно это проблема основная сегодня у наших коллег в Верховной раде. Поэтому этот диалог необходимо наращивать", - сказал Володин.

"Со своей стороны, мы сегодня создали рабочую группу, переходим от взаимоотношений в рамках обмена мнений на обсуждение конкретных вопросов, в том числе профильных комитетов, специалистов в конкретных областях", - отметил Володин. По его словам, важно, чтобы к этому формату подключились парламентарии Франции и Германии.

В свою очередь Медведчук сообщил, что предложенное Путиным название "Парламентское измерение нормандского формата" укрепилось среди парламентариев Германии и Франции. "Когда я встречался в Париже и с представителями сената, и национального собрания, потом в бундестаге, когда мы проводили встречи, это название укоренилось - "Парламентское измерение нормандского формата", - сказал Медведчук.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКризис на Украине
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