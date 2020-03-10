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Кризис на Украине

Путин убежден, что Меркель и Макрон поддержат парламентское измерение нормандского формата

Российский лидер при этом отметил, что ничего им подсказывать не нужно, поскольку это люди опытные
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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения нормандского формата. Об этом он заявил в среду в Кремле в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Собеседники обсуждают инициативу присоединения к нормандскому формату парламентариев России, Украины, Франции и Германии. Медведчук попросил Путина рассказать Макрону и Меркель о соответствующей инициативе.

"Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат", - заявил российский лидер.

В свою очередь Володин высказался за законодательное закрепление договоренностей лидеров четырех стран. "Мы считаем, что те договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно закреплены. А это уже удел депутатов, но, увы, до сегодняшнего дня у нас парламенты были больше зрителями", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКризис на Украине
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